ELSA LILA, LA REGINA DELLA MUSICA CHE EMOZIONA ANCORA: OVAZIONE AL FESTIVAL DELLA CANZONE ALBANESE

Di Davide Ndoj

Dal palco del Festival della Canzone Albanese a quello di Sanremo: Elsa Lila incanta ancora con la sua voce intensa e senza tempo.

Nella serata finale del 64º Festival della Canzone Albanese – l’equivalente del Festival di Sanremo – Elsa Lila è tornata a incantare il pubblico con una performance carica di emozione e potenza. Al fianco di Aleksandër Gjoka, ha presentato il brano “Vibracione”, che ha scosso la platea: un’esibizione intensa, autentica, capace di arrivare al cuore e lasciare il segno.

Il pubblico si è alzato in piedi, travolto dall’intensità dell’esecuzione e ha risposto con lunghissime ovazioni e applausi scroscianti. Elsa Lila, considerata una delle voci più straordinarie della scena albanese, ha confermato di essere un’artista dal talento raro. La sua voce, cristallina e carismatica, ha trovato perfetto equilibrio con il timbro inconfondibile di Gjoka, regalando al pubblico un duetto memorabile.

Conosciuta anche in Italia per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2003, Elsa seppe distinguersi per eleganza e profondità interpretativa, imponendosi come un talento capace di superare ogni confine. Sul palco del Fest 64 ha voluto ringraziare il pubblico con parole sentite:

“Voi in sala, e voi da casa… grazie. Se noi artisti esistiamo ancora, è merito vostro. Grazie per l’amore che ci avete donato in tutti questi anni.” Gjoka ha aggiunto, commosso: “Mi sono sentito molto bene, sinceramente emozionato.”

A Elsa va l’augurio di raccogliere tutto il successo che merita, in Albania, in Italia e ovunque arrivi la sua voce. Dopo le ingiustizie affrontate, il suo cammino oggi brilla ancora di più. Elsa Lila è il suono della verità che canta.