PARTITA-LA-3ª-EDIZIONE-DEL-BOSS-DELLE-PIZZE-SU-ALICE-TV

«Oggi si usa spesso dire che ‘c’è stato un percorso’. A me non piace questo termine, piace il termine classico di ‘c’è stata tanta gavetta’. Avevo tredici anni quando ho iniziato l’esperienza radiofonica, poi nel 1995 con il mio caro amico Angelo Spinelli, abbiamo iniziato a far ridere la gente a teatro con i Wurp-less (Polpo lesso). Poi ancora tanta radio e nel 2012 con Davide Ndoj e il caro amico Mimmo Basile , i video-parodia della “MD Films Productions”, poi la Tv comica con Avanti tutti Show di Gegia e Roger Vanderkoll. Gli spettacoli di varietà con il maestro Michi Fiorentino, infine i tanti Festival del Cabaret di Giuseppe De Biasi e Cabarettiamo.

«Si tratta di una competizione tra pizzaioli provenienti da tutta Italia. In ogni puntata, due di questi pizzaioli si fronteggiano in due entusiasmanti sfide: il Cavallo di battaglia e la Pizza del boss ; sempre sotto l’occhio vigile e attento di Luciano Carciotto (che è il vero boss delle pizze), lo ricordo: pluripremiato campione mondiale di pizza. A giudicare le gustose preparazioni gourmet, oltre al “boss” c’è una giuria composta da addetti ai lavori e eccellenze del mondo della pizzeria e della panificazione. Al termine vincerà il più bravo che sarà insignito del titolo di Boss delle Pizze 2021 e potrà partecipare a Las Vegas al prossimo Campionato Mondiale della Pizza.

Giunto alla terza edizione, il format fissa l’obiettivo sul mondo della pizza, regina incontrastata del cibo made in Italy nel mondo. Questo anno, al timone delle trenta puntate televisive, Janet De Nardis con al suo fianco il pluripremiato campione mondiale di pizza, Luciano Carciotto, sempre alla ricerca di un pizzaiolo da portare a Las Vegas per il prossimo Campionato mondiale della Pizza.

